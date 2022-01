Maďarsko reagovalo na otázky eurokomisie o verejných zákazkách

Budapešť/Brusel 27. januára (TASR) - Európska komisia (EK) dostala odpoveď maďarskej vlády, v ktorej mal kabinet premiéra Viktora Orbána možnosť vysvetliť problémy súvisiace s konfliktom záujmov a zadávaním verejných zákaziek. Pre spravodajský server hvg.hu/eurologus to vo štvrtok potvrdil v Bruseli hovorca EK, informuje spravodajca TASR v Maďarsku.



Termín, ktorý EK poskytla Budapešti na reakciu voči námietkam Bruselu v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu spred dvoch mesiacov, podľa slov hovorcu vypršal v utorok.



EK by mohla navrhnúť zmrazenie európskych fondov pre Poľsko a Maďarsko z dôvodu porušovania zásad právneho štátu ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia 3. apríla. Uviedol to v utorok eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn.



Súdny dvor EÚ, ktorý na podnet Budapešti a Varšavy skúma zákonnosť nového mechanizmu podmienenosti, v utorok oznámil, že vydá rozsudky týkajúce sa tohto sporu 16. februára, teda v dostatočnom predstihu pred voľbami v Maďarsku. Ak dá súd za pravdu eurokomisii, tá bude mať dosť času na to, aby nový nástroj použila ešte v priebehu marca.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti podľa hvg.hu/eurologus povedal, že k zmrazeniu európskych fondov do maďarských volieb určite nedôjde, avšak to neznamená, že sa proces nezačne – ten totiž potrvá šesť až osem mesiacov.