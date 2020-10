Rektor CEU označil verdikt súdu EÚ za morálne a právne víťazstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/MTI

Budapešť 6. októbra (TASR) - Verdikt Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) v kauze Stredoeurópskej univerzity (CEU) je pre túto univerzitu dôležitým morálnym i právnym víťazstvom, avšak rovnako je obrovským víťazstvom pre akademickú slobodu v celej Európe. Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava to v utorok vyhlásil na tlačovej konferencii vo Viedni rektor CEU Michal Ignatieff." zdôraznil rektor.Súd v utorok zverejnil rozsudok, podľa ktorého ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola CEU založená americkým finančníkom Georgeom Sorosom nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom Európskej únie a musia byť zrušené.Verdikt podľa Ignatieffa nič nemení na skutočnosti, že stálym sídlom CEU je teraz už namiesto Budapešti Viedeň. Rektor však pripustil možnosť, že v budúcnosti by pokračovali americké akreditačné programy aj v maďarskom hlavnom meste. "" poznamenal.Maďarská vláda považuje za neprijateľný dvojaký meter, zákon musia zachovať rovnako všetky univerzity, reagovala na verdikt maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová. "" povedala ministerka a dodala, že "".Ignatieff jej vyjadrenie označil z právneho pohľadu za nepochopiteľné. Na novinársku otázku, či CEU bude žiadať odškodnenie od maďarskej vlády, podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság rektor povedal, že sťahovanie z Budapešti do Viedne stálo 200 miliónov eur. Súčasne dodal, že o odškodnení je ešte priskoro hovoriť.CEU, založená podľa práva federálneho štátu New York a podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.Európska komisia (EK) podala v roku 2018 pre novelizáciu vysokoškolského zákona proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností.