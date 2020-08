Maďarsko rezervovalo 5 miliónov vakcín proti novému druhu koronavírusu

Budapešť 6. augusta (TASR) - Maďarská vláda rezervovala takmer päť miliónov vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV dodal, že zatiaľ sú vakcíny iba vo vývojovej fáze, avšak je už možné rezervovať kapacity.



Gulyás to povedal na tlačovej konferencii kabinetu v súvislosti so skutočnosťou, že viaceré krajiny už začali rokovať o budúcom zaobstaraní vakcín.



Podľa jeho vyjadrenia zatiaľ nie je zrejmé, či bude v Maďarsku povinné očkovanie, ako ani to, či bude bezplatné.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach