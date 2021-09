V Maďarsku odhalili pozitívne deti rodičia, školu zatvorili

Budapešť 17. septembra (TASR) – V maďarskej obci Pilisborosjenő v Peštianskej župe museli zatvoriť základnú školu po tom, čo rodičia testovali deti a zistili šírenie nového druhu koronavírusu. Podľa spravodajského servera 24.hu je snahou vlády udržať na školách prezenčné vzdelávanie, avšak v danej situácii to nie je celkom možné.



Členka republikovej rady Demokratických odborov pedagógov (PDSZ) Erszébet Nagyová v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV povedala, že o prípade v Pilisborosjenő sa dozvedela od rodičov, odbory neboli o ňom informované zo žiadnych oficiálnych zdrojov.



Dodala, že na uvedenej škole zostali funkčné iba dve triedy. Podľa dostupných informácií sa infekcia začala šíriť zrejme medzi žiakmi prvej triedy.



Nagyová podotkla, že z dôvodu covidovej situácie nariaďujú nútené prázdniny na čoraz viacerých školách. Podľa jej slov niet väčšej obce či mesta, z ktorých by nehlásili, že museli poslať triedy do karantény.



Školský rok 2021/2022, ktorý sa začal 1. septembra, sa v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom začal z hľadiska epidemiologických opatrení podstatne miernejšie. Vláda sa pripravila na prezenčnú výučbu na školách. Nie je na nich povinné nosenie rúšok ani meranie teploty, ako to bolo pred rokom.



V uplynulých 24 hodinách potvrdili v Maďarsku 479 prípadov nákazy novým koronavírusom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších päť pacientov. Aktuálne je tam nakazených 7259 osôb. Počet zaočkovaných prekročil 5,8 milióna, dve dávky vakcíny proti covidu dostalo takmer 5,6 milióna ľudí a tretiu dávku podali 590.000 ľuďom.