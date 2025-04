Maďarsko rozhodne o novele ústavy aj o zmene zákona o zhromažďovaní

Budapešť 14. apríla (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia v pondelok budú schvaľovať 15. novelu ústavy a rozhodnú aj o ďalších návrhoch vládneho bloku Fidesz-KDNP, vrátane zmien v zákone o zhromažďovaní. Opozičné hnutie Momentum pokračuje v sérii protestov a avizovalo, že sa bude snažiť poslancom vládneho bloku brániť vstupu do budovy, aby návrhy neboli schválené. Uviedol to server nepszava.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V návrhu novely ústavy bloku Fidesz-KDNP figuruje zavedenie ústavného práva používať finančnú hotovosť, zákaz užívania drog a umožnenie preľudneným obciam či mestám zakázať ďalšie prisťahovanie ľudí. Novela rieši aj ochranu ľudskej dôstojnosti postihnutých a do základného zákona sa začlení aj formulácia, že pohlavie osoby pri narodení je biologickou vlastnosťou a môže byť mužské alebo ženské.



Návrh novely ústavy sa týka aj predpisov stavu núdze, služobného pomeru prokurátorov a možnosti pozastaviť maďarské občianstvo pre občanov, ktorí majú štátne občianstvo iného štátu.



Novela zhromažďovacieho zákona, ktorá bola schválená 18. marca, a ktorá by mohla umožniť aj zákaz pochodu Pride, môže nadobudnúť účinnosť po pondelňajšom schválení novely ústavy. Tá totiž uprednostňuje práva detí pred právom zhromažďovať sa.



Hnutie Momentum už pri prijímaní novely zákona o zhromažďovaní spôsobilo škandál, keď v rokovacej sále na protest zapálilo dymovnice. V pondelok sa v parlamente rozhodne aj o imunite poslancov, ktorí sa na tomto proteste aktívne zúčastnili, píše server.



Opozičný nezávislý poslanec Ákos Hadházy v uplynulých týždňoch zorganizoval demonštrácie, na ktorých proti zmene zhromažďovacieho zákona a proti zákazu pochodu Pride tisíce protestujúcich obsadilo viaceré budapeštianske mosty.



Zákon o zhromažďovaní preveruje aj Európska komisia, pretože podľa nej porušuje viaceré pravidlá a princípy Európskej únie. Komisár EK pre ľudské práva Michael O'Flaherty, vyzval predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra na prehodnotenie legislatívy, pretože sa domnieva, že povedie k znemožneniu pochodu Pride, ku kriminalizácii pokojných demonštrantov a stigmatizácii LGBTI ľudí, a teda aj k porušeniu princípov právneho štátu.











