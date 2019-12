Rumuna obvinili z olúpenia utečencov z Alžírska

Budapešť 13. decembra (TASR) - Peštianska župná prokuratúra obvinila z ozbrojenej lúpeže Rumuna, ktorý v auguste 2015 spolu s ďalším občanom Rumunska prepadol a olúpil troch utečencov z Alžírska. Informovala o tom v piatok agentúra MTI.



Dvojica sa podujala vziať Alžírčanov autom do Viedne, za čo si vypýtala po 500 eur, avšak po zhruba hodine jazdy zastavila na odľahlom mieste. Tam Rumuni za pomoci noža, paralyzéra a spreja so slzotvorným plynom prinútili utečencov, aby im odovzdali svoje peniaze a mobilné telefóny.



Pri následnej šarvátke bol pribuchnutými dverami poranený na hlave jeden z utečencov, ďalšieho páchatelia napadli slzotvorným plynom. Alžírčanom sa podarilo ujsť a v neďalekom areáli požiadali bezpečnostnú službu, aby zavolala políciu.



Spolupáchateľa zadržali maďarskí policajti niekoľko dní po útoku a prokuratúra ho obvinila ešte v roku 2016. Hlavný obvinený, voči ktorému vzniesli obvinenia v piatok, si odpykával trest v Rumunsku a na žiadosť maďarských orgánov ho po prepustení na slobodu previezli do Maďarska, kde ho vzali do vyšetrovacej väzby.



