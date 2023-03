Maďarsko prerušilo okrem Berlína všetky letecké spojenia s Nemeckom

Budapešť 27. marca (TASR) - Všetky letecké spojenia maďarského Medzinárodného letiska Ferenca Liszta Budapešť s nemeckými letiskami, s výnimkou Berlína, boli v pondelok pre štrajk v Nemecku zrušené. S odvolaním sa na internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa webovej stránky spoločnosti Budapest Airport sa zrušenie týka štyroch spojov do Mníchova, troch spojov do Frankfurtu nad Mohanom, po dvoch spojoch do Stuttgartu a Düsseldorfu a po jednom spoji do Hamburgu, Dortmundu a Kolína nad Rýnom.



Rozsiahly jednodňový štrajk vlakovej, lodnej i leteckej dopravy, ako aj systému mestskej hromadnej dopravy zasiahol v pondelok celé Nemecko. Vyhlásili ho tamojšie odbory s cieľom presadiť zvýšenie platov svojich zamestnancov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)