Maďarsko sa nepripojí k tretej dohode EÚ o nákupe vakcín

Brusel/Budapešť 20. mája (TASR) - Maďarsko je jedinou členskou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá sa rozhodla nepripojiť sa k tretej rámcovej dohode o nákupe vakcín medzi EÚ a konzorciom Pfizer/BioNTech. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu EÚ.



Európska komisia (EK) vo štvrtok podpísala v poradí tretiu dohodu so spoločnosťami Pfizer a BioNTech o dodaní 1,8 miliardy dávok vakcíny do roku 2023. V dvoch predchádzajúcich dohodách sa konzorcium zaviazalo dodať po 600 miliónov dávok svojej očkovacej látky.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás vo štvrtok v Budapešti potvrdil, že Maďarsko sa k spoločnému únijnému zaobstarávaniu očkovacej látky nemieni pridať, pretože sa domnieva, že krajina má dostatok vakcín - od západných i východných výrobcov.



Gulyás dodal, že už v roku 2022 bude Maďarsko schopné vyrábať očkovacie látky v Debrecíne.



Proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali v desaťmiliónovom Maďarsku už 4.829.595 ľudí, obe dávky vakcíny dostalo 2.814.805 z nich.