Maďarsko sa obáva, že pendleri budú na hraniciach stáť v kolónach

Budapešť 6. februára (TASR) - Maďarsko sa pre sprísnené podmienky vstupu do krajiny pre pendlerov, ktoré zavádza Rakúsko, obáva, že vodiči budú musieť na hraniciach čakať v dlhých radoch. Informovala o tom v sobotu agentúra APA.



Novela týkajúca sa pravidiel vstupu do Rakúska, ktorú schválilo ministerstvo zdravotníctva, nadobudne účinnosť 10. februára. Pendleri musia na základe nej každý týždeň absolvovať test na koronavírus, ako aj povinnú online registráciu.



O sprísnenom režime na hraniciach sa maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok telefonicky rozprával so svojím rezortným kolegom z Rakúska Alexandrom Schallenbergom. Szijjártó poznamenal, že nové pravidlá budú mať na maďarských pendlerov dochádzajúcich za prácou negatívny dosah.



Szijjártó na sociálnej sieti Facebook napísal, že Maďarsko budúci týždeň zhrnie dôsledky týchto zmien v cezhraničnej doprave a odovzdá ich šéfovi rakúskej diplomacie s prosbou, aby ich v budúcnosti zohľadnil.



"Samozrejme je v záujme oboch krajín zaistiť, aby bol vplyv na dopravu pendlerov čo najmenší, a aby cezhraničná ekonomika aj naďalej hladko fungovala," uviedla hovorkyňa rakúskeho ministra zahraničia. Dodala, že obaja ministri budú v tejto súvislosti v pravidelnom kontakte a budú sledovať i možné následky nových nariadení.