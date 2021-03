Maďarsko sa obrátilo na súd kvôli mechanizmu podmienenosti platieb EÚ

Brusel/Luxemburg 11. marca (TASR) - Maďarsko a Poľsko podali vo štvrtok na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti mechanizmu podmienenosti platieb EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Informáciu potvrdil tlačový hovorca súdnej inštitúcie z Luxemburgu Balázs Lehóczki.



Európsky parlament (EP) a členské štáty EÚ sa vlani v novembri po piatich kolách rokovaní dohodli na prepojení čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu. Pre europarlament to bola zásadná vec, lebo všetky hlavné politické skupiny v EP si dohodu o mechanizme právneho štátu dali ako podmienku pre schválenie nového finančného rámca Únie na roky 2021 - 2027.



V reakcii na to Maďarsko a Poľsko vetovali rokovania o konečnej podobe sedemročného rozpočtu EÚ, čo sa predošlému nemeckému predsedníctvu v Rade EÚ podarilo odblokovať začiatkom decembra. Dosiahnutý kompromis znel, že maďarská a poľská strana stiahnu svoje veto rozpočtu Únie a plánu obnovy po koronakríze za cenu odkladu účinnosti mechanizmu právneho štátu dovtedy, kým tento nový mechanizmus neposúdi Súdny dvor EÚ. Kompromisná dohoda však nechala "nedotknutý" text právneho nariadenia o prepojení čerpania financií EÚ s právnym štátom, ako aj hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ.



Budapešť a Varšava boli vyrozumené, že mechanizmus podmienenosti - umožňujúci pozastaviť vyplácanie eurofondov, ak dôjde k určitému porušeniu základných noriem, ako napríklad narušeniu nezávislosti súdnictva - môžu poslať na Súdny dvor EÚ. Poľský premiér Mateusz Morawiecki a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán ešte v decembri sľúbili, že túto možnosť využijú, a k tomuto kroku pristúpili vo štvrtok.



Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti uviedla stanovisko hovorcu poľskej vlády Piotra Müllera, ktorý zdôraznil, že uvedený mechanizmus nemá právny základ v zmluvách o fungovaní EÚ, zasahuje do kompetencií členských štátov a porušuje právne predpisy EÚ. "Vyplácanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ by malo vychádzať iba zo splnenia objektívnych a konkrétnych podmienok, ktoré sú jednoznačne zakotvené v predpisoch," uviedol Müller.



Súdny dvor EÚ potrebuje niekoľko mesiacov na to, aby žalobu preskúmal a prijal stanovisko, čo znamená, že Európska komisia zrejme nebude môcť aktivovať tento mechanizmus skôr ako v roku 2022.











