Maďarsko schválilo zákon o presune časti majetku štátu do nadácií

Budapešť 27. apríla (TASR) - Maďarský parlament hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP schválil v utorok návrhy zákonov vyžadujúcich dvojtretinovú väčšinu, ktoré umožnia založiť nadácie hospodáriace s verejným majetkom. Podľa spravodajského servera forbes.hu sa do rúk týchto nadácií dostane verejný majetok, akcie, nehnuteľnosti, kliniky, rôzne inštitúcie a 70 percent maďarského vysokého školstva.



Server podotkol, že volení politici nebudú mať v budúcnosti žiadny vplyv na tieto majetkové prvky, nebudú môcť zasahovať do fungovania týchto nadácií a zmena týchto zákonov bude možná opäť iba dvojtretinovou väčšinou hlasov v parlamente.



Podľa spravodajského servera index.hu kabinet v prípade vysokého školstva argumentuje snahou o posilnenie organizačnej, finančnej, zamestnaneckej vzdelávacej a výskumnej autonómie, čo však mnohí spochybňujú. V kuratóriách už vzniknutých nadácií univerzít, z ktorých najviac rezonovala v Maďarsku i v zahraničí vlaňajšia kauza Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, sa totiž objavili politici vládneho bloku a vláde blízki aktéri podnikateľskej sféry.



Opoziční politici návrh nepodporili a označili ho za pokus vládnej strany Fidesz o ovládnutie vysokého školstva.



Minister rezortu inovácií a technológií László Palkovics v reakcii na kritiku politických väzieb povedal, že ak v kuratóriu nadácie sedí štátny tajomník či minister nominovaný Fideszom, neznamená to, že je tam dosadený ako politický káder, ale ako odborník.



Štátny tajomník toho istého rezortu Tamás János Schanda v parlamentnej rozprave vyhlásil, že najdôležitejším prvkom programu zveľaďovania národa je obnova univerzít. Podľa jeho slov táto transformácia posilní autonómiu univerzít. "Vláda koná v súlade s rozhodnutím univerzít, zmena modelu nastane iba tam, kde si to tieto zariadenia žiadajú a iniciujú," zdôraznil.



Parlament vlani v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a SZFE, ktoré sa tak dostali pod správu nadácií. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady nadácie SZFE odstúpilo celé vedenie univerzity a študenti obsadili priestory školy.