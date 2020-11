Šéf maďarskej diplomacie po 17-dňovej karanténe nastúpil do práce

Budapešť 20. novembra (TASR) – Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po 17 dňoch karantény nastúpil v piatok do práce po tom, čo v utorok a vo štvrtok absolvoval testy na prítomnosť koronavírusu s negatívnym výsledkom. Šéf diplomacie o tom sám informoval na Facebooku.







Szijjártóovi potvrdil test nákazu novým druhom koronavírusu 4. novembra pri príchode do Bangkoku z Kambodže. V hlavnom meste Kambodže Phnom Pénh po jeho návšteve dali preventívne do karantény viacerých politikov a uzatvorili na dva týždne aj niekoľko miestnych škôl, pripomenul spravodajský server Napi.hu.



Minister o karanténe, v rámci ktorej bol odlúčený od svojej rodiny, na Facebooku napísal, že to bolo najdlhších a najťažších 17 dní jeho života. SARS-CoV-2 označil za zákerný vírus a nikomu neodporúča stretnúť sa s ním.







Hneď v piatok ráno Szijjártó absolvoval v Budapešti rokovanie operačného štábu vlády a potom prijal chorvátskeho ministra hospodárstva a rozvoja Tomislava Čoriča.