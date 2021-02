Maďarský sektor služieb nemusí platiť nájomné štátu a samosprávam

Budapešť 5. februára (TASR) - Reštaurácie, kaviarne a fitnescentrá v Maďarsku, ktoré sú v podnájme v priestoroch vo vlastníctve štátu a samospráv, nebudú od 1. februára do 31. mája musieť platiť nájomné vzhľadom na nemožnosť fungovania pre pandemické opatrenia. Podľa agentúry MTI o príslušnom rozhodnutí vlády informoval v piatok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Podľa jeho názoru je legitímnou otázkou, či musia platiť nájomné tie podniky služieb, ktoré prenajímajú súkromné priestory. Gulyás dodal, že tento právny spor má už súkromný charakter, do neho vláda nemieni zasahovať.



Podotkol však, že právny vzťah prenájmu vznikol na istý druh činnosti, ktorú nie je možné pre mimoriadnu situáciu vykonávať, preto pochybnosť o povinnosti platiť nájomné on osobne považuje za vecnú.



Epidemiologická situácia sa v Maďarsku mierne zhoršila, za posledný deň pribudlo 1576 infikovaných a 98 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Nový druh koronavírusu si v Maďarsku od začiatku pandémie vyžiadal 373.564 nakazených a 12.930 úmrtí.