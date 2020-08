Maďarsko si pre vyjadrenia Rotha predvolalo nemeckého veľvyslanca

Budapešť 24. augusta (TASR) - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si na pondelok predvolalo nemeckého veľvyslanca v Budapešti Johannesa Haindla, aby vysvetlil vyjadrenia nemeckého ministra pre záležitosti Európskej únie Michaela Rotha, ktorý Maďarsko obvinil z antisemitizmu. Oznámil to v nedeľu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informovala agentúra Reuters.



Szijjártó obvinenia odmietol, no nespresnil, kde boli kritické komentáre Rotha zverejnené. Szijjártóv hovorca však pre Reuters uviedol, že minister reagoval na rozhovor pre nemecký internetový portál t-online.de, ktorý bol zverejnený v piatok. Roth v ňom kritizoval Maďarsko a Poľsko za narúšanie demokratickej kultúry a takisto uviedol, že jedným z aspektov, ktorý "viedol k aktivácii článku 7 Zmluvy o EÚ voči Maďarsku bol bujnejúci antisemitizmus v Maďarsku".



EÚ aktivovala článok 7 voči Maďarsku v roku 2018. Tento proces môže viesť k strate hlasovacích práv pre Maďarsko, ak to odsúhlasia všetky členské štáty.



Szijjártó v nedeľu ubezpečil, že židovská komunita je v Maďarsku v bezpečí a Rotha vyzval, aby "prestal s nedôstojnými útokmi voči Maďarom".



Maďarský premiér Viktor Orbán v uplynulých rokoch rozhneval EÚ svojou antiimigračnou politikou a plagátovou kampaňou maďarskej vlády využívajúcej portrét amerického finančníka Georgea Sorosa. Kritici uviedli, že táto kampaň mala antisemitský podtón. Vláda v Budapešti tieto obvinenia odmietla a Orbán deklaroval nulovú toleranciu voči antisemitizmu.