Maďarsko: Situáciu médií a vzdelávania preverí delegácia výboru EP

Budapešť 25. októbra (TASR) - O situáciu v maďarských médiách a vo vzdelávaní sa bude zaujímať deväťčlenná delegácia Výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu (EP), ktorá v druhej polovici budúceho týždňa pricestuje do Budapešti. Uviedol to v utorok denník Népszava s odvolaním sa na bruselské zdroje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník podotýka, že návšteva od 2. do 4. novembra je súčasťou riadneho programu výboru a nemá žiadnu súvislosť s prebiehajúcimi rokovaniami medzi Maďarskom a Európskou úniou o plnení podmienok vyplácania eurofondov.



Členov delegácie bude zaujímať predovšetkým sloboda médií, umelecká a akademická sloboda a zaobchádzanie so školopovinnými ukrajinskými utečencami v Maďarsku. Pôvodný termín návštevy bol máj 2020, pre koronavírusovú pandémiu sa však neuskutočnila.



Delegácia sa má stretnúť s ministrom kultúry a inovácií Jánosom Csákom, ministrom územného rozvoja Tiborom Navracsicsom, primátorom Budapešti Gergelyom Karácsonym a vedením univerzít, kultúrnych inštitúcií a občianskych organizácií. V programe delegácie je aj návšteva Národného úradu pre médiá a komunikáciu. Na rokovaniach sa bude určite diskutovať aj o aktuálnej situácii učiteľov, píše Népszava.



Výbor pre kultúru a vzdelávanie EP v uplynulých rokoch viackrát rokoval o vývoji v Maďarsku. Jeho členovia kritizovali vyhostenie Stredoeurópskej univerzity (CEU) z Budapešti, obmedzenie autonómie Divadelnej a filmovej univerzity, segregované vzdelávanie rómskych detí a situáciu v médiách, ktorá je zväčša pod vládnym vplyvom, uzatvára denník.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)