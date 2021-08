Skupina Maďarov evakuovaná z Afganistanu je už vo Frankfurte

Budapešť 19. augusta (TASR) - Skupina 26 občanov Maďarska, ktorá zaisťovala ochranu holandského veľvyslanectva v Kábule a v utorok ju evakuovali z Afganistanu, vo štvrtok nadránom priletela do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Informoval o tom v Budapešti štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar.



Podľa agentúry MTI povedal, že títo občania Maďarska sú už v bezpečí a zrejme ešte tento deň v menších skupinkách priletia do Budapešti.



Takisto vo štvrtok nadránom odleteli z Maďarska lietadlá, smerujúce cez Uzbekistan do Kábulu, aby odtiaľ odviezli zvyšných maďarských civilistov a Afgancov, ktorí predtým pomáhali maďarským účastníkom vojenskej misie, dodal Magyar.



Uvedenú skupinu 26 maďarských občanov v utorok evakuovali z Kábulu do Taškentu vojenskí spojenci Maďarska, informovalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)