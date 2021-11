Maďarsko: Slovák podozrivý z dvoch vrážd zostáva vo väzbe

Budapešť 16. novembra (TASR) - Okresný súd v severomaďarskom meste Tatabánya o tri mesiace predĺžil vyšetrovaciu väzbu občana Slovenskej republiky Lóránta H., ktorý je podozrivý z vraždy 68-ročnej slovenskej občianky zo 14. mája v Ostrihome. Pre spravodajský server 24.hu to v utorok potvrdila zástupkyňa hovorcu Hlavnej prokuratúry Komárňansko-ostrihomskej župy Veronika Borbélyová.



"Na dnešnom vypočutí pred súdom podozrivý povedal, že svoj čin ľutuje, avšak nepodal k nemu žiadne vysvetlenie," povedala zástupkyňa.



Server pripomenul, že podozrivý mal deň predtým v Štúrove zavraždiť dôchodcu, u ktorého býval. Jeho mŕtve telo hodil do studne a potom podpálil jeho dom. Muž bol v čase oboch vrážd pod vplyvom drog.



Nález mŕtvej ženy v priekope v intraviláne Ostrihomu nahlásili polícii 14. mája. Lekárska obhliadka tela potvrdila, že obeť zomrela cudzím zavinením. Maďarskí vyšetrovatelia v krátkom čase identifikovali a vypátrali 24-ročného Lóránta H. Zadržali ho v ten istý večer na ostrihomskom Námestí aradských mučeníkov a vypočuli ako podozrivého.



Polícia po vypočutí na Hlavnej prokuratúre Komárňansko-ostrihomskej župy vtedy iniciovala jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Súd návrhu prokuratúry vyhovel.