Maďarsko-srbské hraničné priechody otvorili pre občanov oboch krajín

Budapešť 25. mája (TASR) - Od pondelka 10.00 h sú štátne hranice medzi Maďarskom a Srbskom otvorené pre občanov oboch krajín, a to bez obmedzení. Na cestnom hraničnom priechode Röszke-Horgoš to v pondelok oznámil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa agentúry MTI sa šéf maďarskej diplomacie na hraniciach stretol s ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovičovou a s predsedom Zväzu vojvodinských Maďarov Istvánom Pásztorom.



"Srbskí občania môžu vstúpiť na územie Maďarska bez toho, že by museli absolvovať povinnú karanténu a podobne sa môžu vrátiť aj občania Maďarska z návštevy Srbska," povedal Szijjártó.



Podľa jeho slov otvorenie hraníc umožní stretávanie rodín a spoločenstiev žijúcich v pohraničí a prispeje k oživeniu hospodárskych vzťahov.



Šírenie nákazy novým druhom koronavírusu v Srbsku už podľa MTI slabne. Z nedele na pondelok tam stúpol počet nakazených z 11.092 na 11.159. Uplynulý piatok a pondelok boli prvými dňami od vypuknutia epidémie, kedy v tejto krajine nezaznamenali žiadnu obeť ochorenia COVID-19.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)