Maďarsko stanovilo 25-percentnú úsporu energií v štátnych zariadeniach

Budapešť 19. septembra (TASR) - Maďarská vláda sa rozhodla stanoviť pre štátne orgány a spoločnosti riadené štátom 25-percentný cieľ úspory energií. Uviedla to v pondelok agentúra MTI odvolávajúc sa na vyhlásenie rezortu kultúry a inovácií, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Vplyvom udalostí uplynulých mesiacov už mnohí vo svojich domovoch korigujú svoje zvyky v spotrebe energií. V záujme zmiernenia dopadov neúmerných cien na národné hospodárstvo je však potrebné, aby ľudia postupovali podobne opatrne aj na svojich pracoviskách," uvádza sa v dokumente ministerstva, podľa ktorého kabinet sa rozhodol ísť v šetrení energií príkladom.



Zariadenia, ktorých sa to týka, musia určiť konkrétnu osobu, ktorá bude zodpovedná za dosiahnutie stanoveného cieľa v spotrebe energií.



Problémy so zásobovaním energiami, ktoré existujú prakticky v celej Európe, sa podľa rezortu zatiaľ Maďarska netýkajú, avšak krajina čelí razantnému zdražovaniu cien energií.