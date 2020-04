Starosta Budapešti navrhol vláde, aby o mesiac predĺžila obmedzenia

Budapešť 8. apríla (TASR) - Obmedzenie pohybu ľudí v hlavnom meste Maďarska v rámci opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu by bolo potrebné predĺžiť ešte aspoň o jeden mesiac, vyhlásil v stredu starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorého pozvala vláda na svoje rokovanie.



Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV nariadenie kabinetu týkajúce sa obmedzenia pohybu osôb v krajine platia do tejto soboty.



Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás pripomenul, že okrem starostu Budapešti sa na schôdzke kabinetu zúčastnil aj predseda Združenia miest so župným právom (MJVSZ) a primátor Kaposváru Károly Szita. "S nimi bude vláda v nadchádzajúcich mesiacoch priebežne konzultovať," zdôraznil Gulyás.



Karácsony na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom a s primátorom Kaposváru povedal, že doterajšie ochranné opatrenia bude treba ešte asi zhruba mesiac zachovať. Zdôraznil nutnosť začatia testovania obyvateľov hlavného mesta a pracujúcich v ňom.



Kaposvársky primátor Szita v mene 23 miest so župným právom vyjadril vďaku vláde za doterajšie kroky v boji proti pandémii a sľúbil, že urobia všetko v záujme ďalšej ochrany. Súhlasil s tým, že treba zachovať doterajšie opatrenia, pričom vzhľadom na nedisciplinovanosť mnohých ľudí by nevylúčil ani prísnejšie obmedzenia.



