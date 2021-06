Starosta Karácsony vyzval CEU k návratu do Budapešti

Budapešť 21. júna (TASR) - Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony vyzval Stredoeurópsku univerzitu (CEU), ktorá bola po krokoch maďarskej vlády v roku 2019 nútená opustiť Maďarsko, aby sa vrátila späť. „CEU, Come Home!” (CEU, vrát sa domov!), napísal starosta v pondelok na Facebooku.







CEU, založená americkým finančníkom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola podľa Karácsonya vyštvaná „z hlúpych a čisto politických dôvodov".



Vlani 6. októbra Súdny dvor Európskej únie (EÚ) so sídlom v Luxemburgu rozhodol, že ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola CEU nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom Európskej únie a musia byť zrušené.



Maďarská vláda v roku 2017 novelizovala vysokoškolský zákon v tom smere, že vysoké školy zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), smú pôsobiť v Maďarsku len vtedy, ak bola uzatvorená medzinárodná zmluva medzi Maďarskom a štátom ich pôvodu. Vláda okrem toho presadila, že všetky zahraničné vysoké školy, ktoré chcú ponúkať vysokoškolské vzdelávanie v Maďarsku, ho musia ponúkať aj na území štátu ich pôvodu.



CEU, založená podľa práva federálneho štátu New York, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.



Vláda premiéra Viktora Orbána v súčasnosti presadzuje zriadenie budapeštianskeho kampusu čínskej Univerzity Fu-tan, voči čomu sa zdvihla vlna odporu. Karácsony 3. júna avizoval, že na protest proti tomuto projektu dá premenovať niekoľko ulíc v maďarskej metropole názvami odkazujúcimi na porušovanie ľudských práv v Číne.