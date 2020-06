Stav núdze sa v Maďarsku môže skončiť v stredu o polnoci

Budapešť 16. júna (TASR) - Maďarská vláda si cení, že parlament v utorok vyzval vládu na zrušenie núdzového stavu vyhláseného pre pandémiu koronavírusu. Povedal to minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás. Ten podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV požiadal predsedu zákonodarného zboru i prezidenta, aby čo najskôr urobili potrebné kroky k vyhláseniu príslušného zákona, aby kabinet už v stredu na svojej schôdzi mohol s platnosťou od polnoci stav núdze odvolať.



Premiér Viktor Orbán 15. mája počas návštevy Belehradu oznámil, že jeho vláda je pripravená vrátiť parlamentu mimoriadne kompetencie. Následne ministerka spravodlivosti Judit Vargová na Facebooku uviedla, že stav núdze sa môže skončiť už 20. júna. Gulyás však neskôr pripustil, že k tomuto kroku dôjde už skôr.



Za návrh zákona o zrušení núdzového stavu, za prechodné ustanovenia súvisiace so zrušením tohto stavu, ako aj za zákon o epidemiologickej pohotovosti hlasovalo v utorok jednomyseľne 169 poslancov. Schválenie návrhu si vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu v parlamente.



Parlament 30. marca prijal zákon o ochrane proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktorý v čase núdzového stavu umožnil vláde prijímať mimoriadne opatrenia v záujme ochrany zdravia obyvateľstva, právnej istoty a stability hospodárstva.



Prezident János Áder ho následne podpísal a odmietol domácu i zahraničnú kritiku, podľa ktorej je táto právna norma neohraničená časom a poskytuje Orbánovej vláde neobmedzené právomoci.



"Zákon je účinný len do ukončenia epidémie a právomoci kabinetu sú v ňom jasne špecifikované," odkázal Áder kritikom, ktorých vyzval, aby preukázali zdržanlivosť.







spravodajca TASR Ladislav Vallach