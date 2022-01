Na štrajku v Maďarsku sa zúčastnilo viac ako 20.000 učiteľov

Budapešť 31. januára (TASR) - Na výstražnom štrajku sa v pondelok v čase od 08.00 do 10.00 h v Maďarsku zúčastnilo vyše 20.000 učiteľov. Podľa spravodajského servera hirklikk.hu o tom informovala v Budapešti predsedníčka Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Zsuzsa Szabóová.



Pôvodne avizoval účasť na štrajku dvojnásobný počet učiteľov, mnohých však zastrašili a viacerí boli nakazení novým druhom koronavírusu, spresnila predsedníčka PSZ.



Podľa Szabóovej vláda sa o protestnej akcii, ktorá sa konala v záujme riešenia problémov vo vzdelávaní, snažila tvrdiť, že o ňu nebol žiadny záujem zo strany učiteľov, čo nie je pravda. Zdôraznila, že účelom štrajku nebolo dosiahnuť zvýšenie miezd, ale najmä to, aby sa zabezpečil dostatok učiteľov v záujme budúcnosti detí i krajiny.



Členka republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyová podčiarkla, že štrajk bol úspešný aj napriek zastrašovaniu vlády a krokom príslušného rezortu, ktoré viedli k znemožneniu účasti pedagógov na prerušení práce. "Štrajk nebol iba o zlej situácii učiteľov, ale aj o praktickom aplikovaní maďarského štrajkového zákona a v širšom ponímaní aj o situácii demokracie v Maďarsku," dodala.



Maďarská odborová konfederácia (MASZSZ) podporila požiadavky štrajkujúcich učiteľov formou sprievodu 200 áut, ktoré sa z Námestia hrdinov popoludní vydali ulicami Budapešti. Podľa organizátorov viac vozidiel nemohli zaregistrovať. Polícia odmietla toto podujatie zabezpečiť, preto sa v hlavnom meste tvorili zápchy, pričom kolóna protestujúcich sa trhala na semaforoch.



Rezort ľudských zdrojov vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil, že do výstražného štrajku sa zapojila necelá pätina pedagógov. Ministerstvo vyjadrilo ľútosť nad tým, že odborári zorganizovali prerušenie práce aj napriek tomu, že neboli splnené právne podmienky takéhoto kroku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)