Maďarská strana TISZA prechádza do režimu predvolebnej kampane

Budapešť 3. januára (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) vedená europoslancom Péterom Magyarom, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, prechádza od 6. januára na režim predvolebnej kampane. Podľa servera 24.hu to oznámil Magyar, ktorý vo svojom novoročnom prejave požadoval predčasné voľby v Maďarsku v roku 2025, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Strana TISZA vo štvrtok vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že reálne by sa mohli uskutočniť predčasné voľby v druhej polovici apríla a na základe rozhodnutia predsedníctva prechádza strana od 6. januára do režimu kampane.



TISZA podnikla potrebné kroky k urýchleniu výberu kandidátov na poslancov a k finalizácii programu svojej budúcej vlády.



Vládne informačné centrum (KTK) 1. januára vydalo vyhlásenie, v ktorom poprelo, že by sa vládny blok Fidesz-KDNP pripravoval na predčasné voľby. "Na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín má Maďarsko politickú stabilitu. Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2026 a všetky reči tvrdiace niečo iné sú len úbohým politickým trikom," píše sa vo vládnom dokumente.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)