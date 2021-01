Ochota Maďarov dať sa zaočkovať proti koronavírusu stúpa

Budapešť 12. januára (TASR) – Čoraz viac Maďarov prejavuje ochotu dať sa zaočkovať proti novému druhu koronavírusu. V prvý januárový týždeň dosiahol ich pomer 45 percent, kým očkovanie odmietlo 44 percent ľudí. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré v utorok zverejnil spravodajský server 24.hu.



Vlani v 51. týždni prejavilo ochotu pre očkovanie iba 35 percent opýtaných. K rastu záujmu o vakcínu zrejme prispel dovoz očkovacej látky do Maďarska koncom minulého roka, pozitívne skúsenosti prvých zaočkovaných, ale aj pozitívne vyhlásenia mnohých osobností verejného života.



Najvyššiu ochotu zaznamenal Nézőpont v kategórii osôb nad 60 rokov, teda v kruhu najviac ohrozených, v ktorom sa až 66 percent vyjadrilo za očkovanie.



Reprezentatívny prieskum, ktorý na vzorke 1000 osôb urobili telefonicky v období od 5. do 7. januára, sa dotkol aj otázky spokojnosti ľudí s protiepidemickými opatreniami vlády. Kroky kabinetu pozitívne vnímalo 62 percent respondentov, nespokojnosť s nimi vyjadrilo 33 percent Maďarov.



Doterajšou bilanciou pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Maďarsku je 344 352 nakazených a 10 853 úmrtí. Očkovať proti nemu začali vlani 26. decembra. V prvom kole prebieha očkovanie pracovníkov zdravotníctva, ale vakcínu začali podávať už aj starším ľuďom a čoskoro ju dostanú aj ďalšie rizikové skupiny osôb.



Maďarsko doposiaľ prevzalo tri zásielky očkovacích látok konzorcia Pfizer/BioNTech určených pre 79 000 ľudí, v utorok prevezmú ďalšiu zásielku vakcín pre zaočkovanie vyše 47 000 osôb.