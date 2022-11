V Maďarsku odsúdili drogovú zločineckú skupinu vrátane 73-ročnej ženy

Budapešť 8. novembra (TASR) - Budapeštiansky súd uznal za vinných všetkých členov štvorčlennej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pašovala z Holandska do Maďarska kokaín a syntetické drogy. Medzi odsúdenými je aj 74-ročná žena, matka 49-ročného šéfa gangu, ktorá omamné látky zo zahraničia dovážala. Uviedol to v utorok spravodajský server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Skupina troch mužov a jednej ženy bola obžalovaná z organizovaného zločinu obchodovania s veľkým množstvom drog.



Polícia v roku 2019 objavila v podzemnej garáži v mestskej časti Budapešti Óbuda kontraband v hodnote 200 miliónov forintov (takmer 499.000 eur).



Omamné látky objednával šéf skupiny, dovážala ich jeho matka, a dvaja ďalší spolupáchatelia spolupracovali na objednávaní, skladovaní a predaji. Drogy dovážali prenajatými autami.



Súd maďarského hlavného mesta odsúdil šéfa gangu na 22 rokov odňatia slobody a jeho matku na 20 rokov väzenia; ďalší členovia skupiny by mali stráviť vo väzbe 16 a 12 rokov.



Rozsudok nie je právoplatný, pretože prokuratúra hlavného mesta sa odvolala a v prípade šéfa zločineckej skupiny požaduje doživotný trest odňatia slobody.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)