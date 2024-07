Maďarský prezident prijal Trumpovho exveľvyslanca

Budapešť 16. júla (TASR) - Maďarský prezident Tamás Sulyok prijal bývalého veľvyslanca Spojených štátov Davida Cornsteina, ktorého do Maďarska vyslal v roku 2018 vtedajší americký prezident Donald Trump. Upozornil na to v utorok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Mal som stretnutie s bývalým americkým veľvyslancom Davidom Cornsteinom v Sándorovom paláci," napísal v pondelok Sulyok na Facebooku.



"Zdôraznil som, že Maďarsko má záujem o obojstranne výhodnú a pragmatickú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými. Sme vďační tým, ktorí sa venujú rozvoju vzťahov medzi oboma krajinami a sú pripravení pre to niečo urobiť," dodal Sulyok.



Bližšie informácie o témach stretnutia Sulyok nezverejnil, píše server.



Cornstein, ktorý bol veľvyslancom v Budapešti do septembra 2020, vlani navštívil maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten sa minulý štvrtok (11.7.) na Floride stretol s Trumpom a diskutoval s ním o "možnostiach mieru" na Ukrajine.



Miliardár Cornstein, ktorý je podnikateľom z New Yorku, a ktorého stará matka sa narodila v Maďarsku, pôsobil aj v americkej vládnej sfére a charitatívnych organizáciách. Na poste veľvyslanca v Budapešti ho v roku 2022 vystriedal diplomat administratívy prezidenta Joea Bidena David Pressman, s ktorým však maďarská vláda nemá ani zďaleka také dobré vzťahy ako s jeho predchodcom, poznamenáva hvg.hu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)