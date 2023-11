Takmer 1500 pedagógov v Maďarsku učí bez vysokoškolského diplomu

Budapešť 9. novembra (TASR) - Na maďarských školách učí bez vysokoškolského diplomu takmer 1500 pedagógov. Uviedlo to vo štvrtok internetové vydanie denníka Népszava, ktorý sa odvoláva na parlamentné vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu vnútra Benceho Rétváriho, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rétvári v reakcii na otázku poslanca opozičnej strany LMP Mátéa Kanásza-Nagya uviedol, že v aktuálnom školskom roku zhruba jedno percento zamestnancov vykonávajúcich učiteľské povolanie nemá absolvované vysokoškolské vzdelanie.



Denník počet takýchto učiteľov odvodil z aktuálnych údajov maďarského Ústredného štatistického úradu (KSH), podľa ktorých v školskom roku 2022-2023 pracuje na plný úväzok celkovo 147.200 učiteľov.



Predseda Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Tamás Totyik pre Népszavu povedal, že údaj o počte učiteľov bez diplomu môže byť správny. Dodal, že hoci sa jedno percento môže zdať málo, od zmeny režimu nebolo nikdy toľko ľudí, ktorí by mohli pracovať ako učitelia vo vzdelávacích inštitúciách bez vysokoškolského vzdelania.



V uplynulých niekoľkých rokoch sa stáva v Maďarsku čoraz bežnejšou praxou, že školy zamestnávajú študentov pedagogických odborov, ktorí môžu vyučovať bez dozoru, aj keď je to v rozpore so zákonom.



Vzhľadom na súčasnú situáciu vo verejnom školstve vláda pripravuje s platnosťou od 1. januára 2024 nový zákon o štatúte učiteľov, ktorý umožní zamestnať s ročnou pracovnou zmluvou študentov posledného ročníka pedagogického odboru, a to mimo rámca odbornej praxe.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)