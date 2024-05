V Maďarsku prepustili taliansku antifašistku do domáceho väzenia

Budapešť 23. mája (TASR) - Z maďarského väzenia prepustili vo štvrtok na kauciu občianku Talianska Ilariu Salisovú, ktorú zadržali pre podozrenie z antifašistických útokov. S odvolaním sa na advokáta Györgya Magyara to uviedol server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Až do rozsudku súdu prvého stupňa bude Talianka v domácom väzení v Budapešti. Výška zaplatenej kaucie bola podľa servera 16 miliónov forintov (41.232 eur).



Prípad talianskej antifašistky Salisovej zadržanej 11. februára v Maďarsku otvorila talianska tlač. Učiteľku z Milána obvinila prokuratúra z účasti na násilných pouličných útokoch v Budapešti v čase okolo vlaňajšieho 78. výročia neúspešného pokusu o prelomenie obkľúčenia Červenou armádou zvyškami nemeckých obrancov a maďarských fašistov Ferenca Szálasiho.



V Taliansku ju podporila ľavicová verejná mienka a viacerých politikov pobúrila skutočnosť, že Salisovú priviezli na súd s putami na rukách i na nohách. Traja obvinení (okrem Talianky ešte muž a žena z Nemecka) pricestovali pred rokom do Budapešti, aby zaútočili na ľudí, o ktorých sa domnievali, že sú ultrapravičiarmi.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa 1. februára v Bruseli stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Orbán po konzultácii s Meloniovou pre talianske noviny La Repubblica vyhlásil, že so všetkými väzňami v Maďarsku sa zaobchádza rovnako. "Výkon spravodlivosti nezávisí od vlády, ale od parlamentu. Jediné, čo som dnes večer mohol urobiť, že som Meloniovej povedal všetky podrobnosti o zadržaní," dodal maďarský premiér a osobne sa zaručil, že Salisová bude mať v Maďarsku "spravodlivý proces".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)