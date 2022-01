V Maďarsko začne tento týždeň predvolebná kampaň opozície

Budapešť 10. januára (TASR) - Tento týždeň začnú v Maďarsku vydávať noviny predvolebnej kampane šiestich opozičných strán a ich spoločného kandidáta na post premiéra Pétera Márkiho-Zaya, čím sa začína kampaň opozičného zomknutia do jarných parlamentných volieb 2022. Informoval o tom v pondelok spravodajský server telex.hu.



Noviny, ktoré vydajú v trojmiliónovom náklade, zverejnia rozhovor s Márkim-Zayom a predstavia opozičných kandidátov. Okrem toho na takmer tisíc bilbordoch budú propagovať opozičné zomknutie pod heslom "V jednote za Maďarsko".



Podľa telex.hu predsedovia šiestich strán zomknutia začiatkom januára doladili témy predvolebnej kampane a o výsledkoch informovali aj svojho spoločného kandidáta na post premiéra, pričom sa vo všetkých otvorených otázkach snažili vytvoriť spoločnú platformu.



Márki-Zay následne vyhlásil, že zatiaľ ustúpil od svojej požiadavky vytvoriť v parlamente vlastnú - siedmu opozičnú frakciu, aby táto záležitosť nekomplikovala opozičnú spoluprácu.



Opoziční lídri sa dohodli aj v doposiaľ sporných otázkach, akým bol termín vstupu Maďarska do eurozóny, ktorý bude do piatich rokov, alebo v otázke prehodnotenia, prípadne odstúpenie od sporného projektu modernizácie železničnej trate medzi Belehradom a Budapešťou prostredníctvom čínskeho úveru.



Šéfovia opozičných strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.



Kandidátom opozície na post predsedu maďarskej vlády sa stal po víťazstve v októbrovom druhom kole primárok Péter Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)