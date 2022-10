Štrajk v Maďarsku: Tisíce demonštrantov podporilo požiadavky pedagógov

Budapešť 14. októbra (TASR) - Najmenej 4000 demonštrantov v piatok na Námestí hrdinov (Hősök tere) v Budapešti podporilo požiadavky nespokojných učiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 168.hu.



Heslom protestnej akcie bolo Ruky preč od našich učiteľov. Počas dňa sa do štrajku zapojili učitelia viacerých škôl. Demonštráciu zorganizovala na Facebooku skupina Študenti za učiteľov a jej súčasťou bol aj pochod k ministerstvu vnútra, ktoré je zodpovedné za verejné školstvo. Paralelne s demonštráciou v hlavnom meste sa konali protesty vo viacerých väčších maďarských mestách.



Piatkový štrajk usporiadali učitelia pri výročí sformulovania prvých požiadaviek. Predsedníčka Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Anna Komjáthyová 5. októbra vyhlásila, že vláda ich požiadavky neakceptovala.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok povedal, že ak sa Maďarsko dohodne s Európskou komisiou (EK) na podmienkach vyplácania eurofondov, učiteľov čaká bezprecedentné zvýšenie miezd. "Dohodou (s EK) možno do roku 2025 dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl," dodal Gulyás.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.



Do výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov. Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpilo 16. marca 30 percent učiteľov. Pedagógovia uskutočnili podobne rozsiahli štrajk aj 5. októbra.



Prezidentka Katalin Nováková 31. mája podpísala novelu zákona, ktorá obmedzuje právo učiteľov na štrajk. Urobila to aj napriek tomu, že dva najväčšie učiteľské odborové zväzy žiadali, aby novelu dala posúdiť ústavnému súdu.











