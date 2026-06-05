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Tisza predložila zákon na potláčanie nenávistnej propagandy

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Z legislatívneho návrhu vyplýva, že výťažok z pokút by mohol byť poskytnutý miestnym samosprávam, pokiaľ by tieto presadzovali dodržiavanie pravidiel.

Autor TASR
Budapešť 5. júna (TASR) - Traja poslanci maďarskej vládnej strany Tisza predložili do parlamentu návrh zákona o potláčaní nenávistnej propagandy, plagátov a iného vizuálneho znečistenia životného prostredia. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Z legislatívneho návrhu vyplýva, že výťažok z pokút by mohol byť poskytnutý miestnym samosprávam, pokiaľ by tieto presadzovali dodržiavanie pravidiel.

„Na základe návrhu Tiszy by v budúcnosti bolo zakázané umiestňovať na verejnosti politické plagáty šíriace nenávisť, a ani na elektrické stĺpy nebude možné dávať politickú reklamu,“ napísal v tejto súvislosti na Facebooku premiér Péter Magyar.

Návrh presadzuje zákaz umiestňovania politických bilbordov na steny budov a určuje, že plagáty bude možné umiestniť výhradne iba na plochy na tento účel určené. Bilbordy môžu mať rozsah najviac 15 štvorcových metrov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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