Maďarsko trvá na zachovaní rozhodnutí NATO súvisiacich s Ukrajinou

Budapešť/Bukurešť 29. novembra (TASR) - Cieľom Maďarska na schôdzke ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bukurešti je dosiahnuť to, aby doterajšie spoločné rozhodnutia NATO prijaté v súvislosti s vojnou na Ukrajine zostali v platnosti. Vyhlásil to v utorok pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1 šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zo spoločných rozhodnutí Szijjártó vyzdvihol tie, ktoré potvrdzujú, že NATO nie je stranou rusko-ukrajinského konfliktu, ako aj rozhodnutie, že treba urobiť všetko pre to, aby nedošlo k priamemu konfliktu medzi NATO a Ruskom.



Britský denník Financial Times (FT) v súvislosti so schôdzkou NATO v Bukurešti napísal, že Maďarsko zabránilo tomu, aby sa na dvojdňovom rokovaní zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý sa s účastníkmi schôdzky stretne iba na pracovnej večeri.



Szijjártó na správu FT zareagoval príspevkom na Facebooku v ktorom uviedol, že v postoji jeho krajiny k oficiálnemu stretnutiu NATO s Ukrajinou nie je nič nové.



"Už pred rokmi sme dali jasne najavo, že kým Ukrajina nevráti práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti, nebudeme súhlasiť so zvolaním takéhoto zasadnutia," napísal šéf maďarskej diplomacie. "Dúfame, že čím skôr bude pokoj, a potom o tejto otázke bude môcť opäť diskutovať," uzavrel Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)