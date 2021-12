Maďarskí učitelia prešli do súkromných škôl, aby sa vyhli očkovaniu

Budapešť 7. decembra (TASR) - Situácia okolo povinného očkovania učiteľov maďarských štátnych škôl proti ochoreniu COVID-19 je komplikovaná, pretože mnohí nezaočkovaní učitelia plánujú radšej zmeniť zamestnanie a ísť učiť do súkromných či cirkevných škôl. Upozornil na to v utorok spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na prieskum maďarského Národného pedagogického zboru (NPK).



Predseda NPK Péter Horváth uviedol, že prieskum bol vykonaný na 1522 školách, čo je zhruba štvrtina všetkých štátnych škôl v krajine. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 5270 pedagógov nie je zaočkovaných a 3338 z nich sa ani v budúcnosti nemieni nechať zaočkovať.



Na školách, ktoré sa zúčastnili na prieskume NKP, pracuje 3289 nezaočkovaných nepedagogických zamestnancov, z nich 2081 odmieta vakcináciu.



Horváth zdôraznil, že odchod pedagógov i zamestnancov štátnych škôl sa dotkne práve tých školských zariadení, ktoré už aj v súčasnosti majú nedostatok personálu.



Maďarská vláda 28. októbra rozhodla, že zamestnávatelia môžu predpísať svojim zamestnancom povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V zmysle nariadenia vlády v prípade, ak sa zamestnávateľ nepodriadi povinnosti zaočkovať sa, môže mu zamestnávateľ dať neplatené voľno, a ak sa takýto stav nezmení do jedného roka, môže ho zamestnávateľ prepustiť. Učitelia vo verejnom školstve boli v priebehu novembra vyzvaní, aby sa dali prvou dávkou vakcíny zaočkovať najneskôr do 15. decembra.



V Maďarsku, ktoré má necelých desať miliónov obyvateľov, je proti covidu zaočkovaných už vyše 6,1 milióna osôb, z nich takmer 5,9 milióna dostalo dve dávky. Počet zaočkovaných tromi dávkami vakcíny dosiahol 2.790.263. Od začiatku pandémie tam zaznamenali 1.161.879 nakazených a 35.835 úmrtí.



spravodajca TASR Ladislav Vallach