Maďarsko udelilo srbskému prezidentovi Vučičovi štátne vyznamenanie

Budapešť 17. februára (TASR) - Najvyššie maďarské štátne vyznamenanie Veľký kríž Maďarského radu za zásluhy aj s reťazou a zlatou hviezdou udelil v pondelok maďarský prezident Tamás Sulyok srbskému prezidentovi Aleksandrovi Vučičovi. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Často si neuvedomujeme, že doba, v ktorej žijeme, má historický význam a že sme schopní historických činov, ako teraz vyznamenaný srbský prezident," cituje server slová Sulyoka.



Maďarský prezident vyzdvihol historické zmierenie, v ktorom Vučić zohral neoceniteľnú úlohu. Srbský prezident podporil vynikajúce opatrenia menšinovej politiky na európskej úrovni, v dôsledku ktorých sa situácia maďarskej komunity žijúcej v susednej krajine stala príkladnou a usporiadanou, podčiarkol maďarský prezident.



Vučić pripomenul vynikajúcu spoluprácu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, ktorého označil za svojho priateľa. Vyzdvihol vzájomnú lojalitu a rešpekt, ktorá sa prejavila aj v ťažších časoch.



Na slávnostnom odovzdaní štátneho vyznamenania sa popri Orbánovi zúčastnil aj predseda Národného zhromaždenia László Kövér a prezident Republiky srbskej Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik.



"Nie sme slepí, to, čo sa deje na Slovensku a v Srbsku, sa nedeje samo od seba, je to organizované a podnecované. Mohol by som uviesť podobné, menej úspešné pokusy o destabilizáciu v Maďarsku, toto je pravda," povedal Orbán na spoločnej tlačovej konferencii s Vučičom.



Maďarský premiér dodal, že v globálnej politike dochádza k zmenám, čo prospeje Maďarsku i Srbsku. To sa podľa neho tento rok prejaví pozitívne aj vo vzájomnom srbsko-maďarskom obchode, investovaní či prihraničnom rozvoji.



Návšteva srbského prezidenta sa podľa servera telex.hu koná v čase vlny protestov v Srbsku s pravidelnými demonštráciami proti vedeniu krajiny po tom, čo sa 1. novembra zrútila časť strešnej konštrukcie pri vchode na zrekonštruovanú železničnú stanicu v Novom Sade, pričom zahynulo 15 ľudí. Po protestoch ohlásili rezignáciu premiér Miloš Vučevič aj novosadský starosta. Vučić pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že je otvorený novej vláde a dokonca aj novým voľbám.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)