Maďarsko ukončuje svoje členstvo v Medzinárodnom trestnom súde

Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská vláda sa rozhodla ukončiť členstvo v Medzinárodnom trestnom súde (ICC). Vo štvrtok to potvrdil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. V ten istý deň do Maďarska pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na ktorého ICC vydal zatykač. TASR o tom informuje podľa maďarskej agentúry MTI.



Gulyás uviedol, že Maďarsko začne procedúru ukončenia členstva ešte v priebehu štvrtka v súlade s „ústavným a medzinárodnoprávnym rámcom“.



ICC bol kedysi podľa Gulyása „úctyhodnou iniciatívou, ale v uplynulom čase sa zdá, že sa stal politickým orgánom.“ Obvinenie voči Netanjahuovi považuje šéf maďarského úradu vlády za „najsmutnejší príklad“ tohto vývoja.



Jurisdikciu ICC so sídlom v Haagu uznáva celkovo 125 štátov. Na základe Rímskeho štatútu sú povinné zatknúť na svojom území osoby, na ktoré je vydaný zatykač ICC. Maďarsko Rímsky štatút podpísalo v roku 1999 a ratifikačnú listinu odovzdalo o dva roky neskôr. Rímsky štatút však nikdy nezačlenilo do vnútroštátneho práva.



Maďarsko bolo „v zvláštnej situácii, keďže ... parlament nikdy nepotvrdil štatút ICC, preto sa dokument nestal súčasťou maďarského práva,“ vysvetlil Gulyás. „Naším jasným právnym stanoviskom je, že v Maďarsku by preto na základe toho nemal byť nikto zatknutý ani stíhaný,“ povedal.



ICC vlani 21. novembra vydal zatykače na Netanjahua a ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Maďarský premiér Viktor Orbán pozval Netanjahua na návštevu Maďarska ešte v deň vydania zatykača ICC, hoci Maďarsko bolo v tom čase členským štátom ICC.



Činnosť ICC v uplynulom čase podľa Gulyása vyvolala „vážne obavy na medzinárodnej úrovni“. Šéf úradu vlády pripomenul, že Spojené štáty, Čína a Turecko sa k tomuto orgánu nikdy nepripojili, zatiaľ čo „USA chcú sankcionovať sudcov ICC“. To, že Netanjahua nezatknú dali jasne najavo aj nastupujúci nemecký kancelár a poľský premiér, tvrdí Gulyás.



Zatykač na izraelského premiéra okrem Maďarska spochybnili aj iné členské štáty ICC. Podľa Francúzska by Netanjahu mohol mať imunitu proti opatreniam ICC, keďže Izrael nie je signatárom Rímskeho štatútu. Taliansko uviedlo, že Netanjahua nie je možné zatknúť, kým je predsedom izraelskej vlády.