Maďarsko: Ukrajina obmedzuje práva maďarskej menšiny

Budapešť 22. júna (TASR) - Maďarská vláda vyzvala Ukrajinu, aby prestala obmedzovať práva maďarskej menšiny žijúcej na jej území. Oznámil to vo štvrtok predstaviteľ maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer na tlačovej konferencii. TASR správu prebrala z agentúry MTI.



Nedávne zmeny na Ukrajine v oblasti vzdelávania, jazyka a zákonov o menšinách sú podľa Menczera "vzájomne prepojené a plne v rozpore s bilaterálnymi a medzinárodnými dohodami Ukrajiny a všetkými európskymi hodnotami."



Menczer požiadal Európsku úniu, aby záležitosť zaradila do svojej agendy a podnikla zmysluplné kroky s cieľom prinavrátiť práva ukrajinských Maďarov.



"Pre Brusel majú prisťahovalci a rôzne sexuálne menšiny rovnakú dôležitosť, bolo by načase zaoberať sa aj takým problémom, ktorý je mimoriadne vážny a je skutočným problémom ochrany menšín," podčiarkol Menczer. Ostro kritizoval nedávno prijaté novely ukrajinského školského zákona, jazykového zákona a zákona o menšinách.



Ukrajinský školský zákon podľa jeho vyjadrenia berie maďarským študentom právo a možnosť študovať v materinskom jazyku, jazykový zákon obmedzuje používanie materinského jazyka aj v iných oblastiach, povinne vyžaduje výhradné používanie štátneho jazyka v oblastiach verejného života, kultúry, tlače a úradnej správy. Kyjev tiež podľa neho neuzavrel ani zmeny právnych predpisov v oblasti menšín, ako to vyžadovala Benátska komisia.



"Maďarsko, ani maďarská vláda nemôžu podporiť euroatlantické integračné úsilie Ukrajiny, kým bude pokračovať v porušovaní práv menšín, a kým nenavráti doterajšie práva maďarskej menšine," zdôraznil Menczer.