Ukrajinec v slovenskom aute viezol 21 migrantov

Budapešť 2. augusta (TASR) - Maďarská polícia zadržala v pondelok občana Ukrajiny, ktorý sa v malom nákladnom aute so slovenským evidenčným číslom snažil prepašovať do Rakúska 21 migrantov. Informovala o tom polícia na svojej stránke police.hu.



Auto zastavila hliadka székesfehérvárskeho policajného oddelenia o 10.20 h na diaľnici M1 v smere do Rakúska.



Okrem 46-ročného ukrajinského vodiča bolo vo vozidle 21 cudzincov bez dokladov a povolenia na pobyt. Z nich 19 tvrdilo, že je zo Somálska, jeden povedal, že je Palestínčan a jeden sa prezentoval ako občan Jemenu.



Polícia vodiča zadržala a začala ho stíhať pre podozrenie z trestného činu prevádzačstva. Spolu s migrantmi ho predviedli na policajnú stanicu v Győri, pričom migrantov v zmysle platných maďarských právnych noriem neskôr odvezú k južným hraniciam.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)