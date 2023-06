Maďarsko: Ukrajinskí vojaci z Ruska, už nie sú zajatcami

Budapešť 10. júna (TASR) - Ukrajinskí vojaci zo západoukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorých zajali ruské sily a neskôr boli prevezení do Maďarska, už nie sú vojnoví zajatci, ale slobodní ľudia. Pre server mandiner.hu to v sobotu uviedol maďarský vicepremiér Zsolt Semjén, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Semjén tak reagoval na skutočnosť, že ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo chargé d'affaires maďarského veľvyslanectva v Kyjeve. Podľa hovorcu ukrajinskej diplomacie Oleha Nikolenka totiž ukrajinská vláda nedostala informácie o rokovaniach medzi maďarskou a ruskou stranou ohľadom vojnových zajatcov. Ukrajina sa pritom o presune 11 vojnových zajatcov do Maďarska dozvedela iba z piatkového vyjadrenia maďarského vicepremiéra.



Nemenovaný zdroj v piatok v tejto súvislosti ukrajinským médiám povedal, že prevezenie vojnových zajatcov do Maďarska bolo zdôvodnené tým, že pochádzali zo Zakarpatskej oblasti, a teda sú maďarskej národnosti. Zdroj však upozornil na to, že títo zajatci sú občanmi Ukrajiny, takže ich presun do tretej krajiny bez súhlasu a priamej účasti Ukrajiny je neprípustný.



Semjén pre webovú stránku komerčnej televízie ATV v piatok povedal, že prevoz vojnových zajatcov do Maďarska bol gestom ruskej pravoslávnej cirkvi voči Maďarsku. "Keby som ja bol zástupcom Ukrajiny, bol by som sa za takýto krok poďakoval!" vyhlásil maďarský vicepremiér k piatkovej reakcii Kyjeva.



