Ultrapravicová strana organizuje demonštráciu proti Budapest Pride

Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarská opozičná ultrapravicová strana Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) nahlásila polícii na sobotu v čase pochodu Budapest Pride demonštráciu, okrem iných miest aj na všetkých budapeštianskych mostoch. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hovorca strany Szabolcs Kisberk pre server hang.hu spresnil všetky miesta demonštrácie nahlásené polícii a dodal, že ich polícia schválila. Polícia však podľa servera 444.hu na blokovanie mostov zatiaľ nereagovala.



Pochod Budapest Pride organizovaný magistrátom a občianskym združením Dúhová misia by sa mal začať v Radničnom parku a mal by prechádzať cez Kalvínovo námestie (Kálvin tér), okružnú cestu Múzeum körút a Most slobody (Szabadság híd) k Technickej univerzite.



Hovorca Budapest Pride Máté Hegedűs pre hang.hu uviedol, že organizátori pochodu predpokladajú, že podujatie magistrátu má vyššiu prioritu ako demonštrácia proti nemu. Očakávajú, že podujatie, na ktorom avizovalo účasť 300 zahraničných politikov, bude zabezpečené políciou a pochod sa bude môcť uskutočniť na plánovanej trase.



Maďarsko je civilizovaná krajina, v ktorej sa každý môže zhromažďovať a každý môže vyjadriť svoj názor. Ak však dôjde ku konfliktu ústavných práv, tak v zmysle ústavy platí, že právo na ochranu dieťaťa je postavené nad právo na všetky slobody - povedal v súvislosti Budapest Pride predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v Bruseli.



„Ak niekto urobí niečo také, existuje jasný právny systém, ktorý musí byť presadzovaný. Navzájom si ale neubližujeme, aj keď sa navzájom nezhodneme, to nie je súčasťou maďarskej politickej kultúry. Toto je krajina, kde nikdy nebola občianska vojna, možno trochu v roku 1956,“ reagoval premiér na novinársku otázku týkajúcu sa možného postupu maďarských orgánov voči účastníkom pochodu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala maďarské úrady, aby zrušili zákaz pochodu Budapest Pride. Na platforme X v stredu uviedla, že jeho účastníci ani organizátori by sa nemali báť trestných ani administratívnych sankcií. Komunite LGBTQ+ odkázala, že vždy bude ich spojenkyňou.



Maďarská polícia zakázala zhromaždenie Budapest Pride s odvolaním sa na ochranu detí. Zákaz je založený okrem iného na ústavnom dodatku, podľa ktorého sa v záujme ochrany detí nesmú konať zhromaždenia, kde sa zviditeľňuje neheterosexuálny životný štýl.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony spolu s občianskymi združeniami aj napriek zákazu polície prevzal iniciatívu organizovania sprievodu, na ktorom očakávajú tisíce účastníkov. Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)