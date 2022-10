Maďarsko upraví platy učiteľov, ak dôjde k dohode s Európskou komisiou

Budapešť 13. októbra (TASR) - Ak Maďarsko dosiahne dohodu s Európskou komisiou vo veci podmienok vyplácania eurofondov, tak učiteľov čaká bezprecedentné zvýšenie miezd, oznámil vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Dohodou (s EK) možno do roku 2025 dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl. Nárast miezd by mohol na budúci rok dosiahnuť takmer 21 percent, ďalší rok 25 percent a v roku 2025 až do 30 percent," povedal Gulyás.



Šéf úradu vlády pripomenul, že pôvodne rátali iba s desaťpercentným nárastom miezd učiteľov od 1. januára 2023. Dodal, že od zmeny režimu sa už trikrát výrazne upravili mzdy pedagógov, z toho dvakrát za vlády premiéra Viktora Orbána. Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje len 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.



Protesty učiteľov sa začali 31. januára výstražným štrajkom, do ktorého sa zapojilo 20.000 pedagógov. Následný časovo neobmedzený štrajk vyhlásili dve najväčšie odborové organizácie pedagógov od 16. marca a zapojili sa doňho učitelia stoviek škôl a 5. októbra štrajkovalo 13.000 až 14.000 učiteľov.



Eurokomisia 18. septembra v dôsledku porušovania zásad právneho štátu a nedostatkov v boji proti korupcii odporučila znížiť o približne 7,5 miliardy eur sumu vyplácanú Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ.



Orbánov kabinet od júna rokuje s EK, aby vyhovel jej požiadavkám a obnovil vyplácanie zablokovaných dotácií. Minister zodpovedný za regionálny rozvoj a eurofondy Tibor Navracsics 18. septembra avizoval prvý balík návrhov novelizovaných zákonov v súlade s požiadavkami EÚ, ktorý vláda predložila parlamentu 19. septembra.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)