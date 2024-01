Šéf Úradu na ochranu suverenity v Maďarsku: Úrad nebude tajnou službou

Budapešť 4. januára (TASR) - Maďarský Úrad na ochranu suverenity, ktorý začne fungovať 1. februára, nebude tajnou službou ani politickou políciou. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre komerčnú televíziu HírTV politológ Tamás Lánczi, ktorého premiér Viktor Orbán poveril vedením tohto úradu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Lánczi podotkol, že úrad nemá žiadneho právneho predchodcu, vytvorili ho od základov. "Táto inštitúcia je maďarskou špecialitou, pretože v žiadnej inej krajine podobná nefunguje," dodal.



Zopakoval, že prvou úlohou úradu bude bdieť nad čistotou kampane júnových volieb do Európskeho parlamentu a regionálnych volieb.



Lánczi pripomenul, že v uplynulých týždňoch sa objavili obvinenia zo zaujatosti, pričom viacerí z autorov týchto obvinení ani nepoznali znenie príslušného zákona. Podľa jeho slov tak robili predovšetkým tí, ktorí boli zainteresovaní do káuz prijímania finančných prostriedkov zo zahraničia v kampani parlamentných volieb 2022.



"Nebude to tajná služba ani politická polícia, ale inštitúcia vykonávajúca analýzy a skúmania, ktorej hlavným prostriedkom bude zverejňovanie a transparentnosť," spresnil politológ. Poznamenal ešte, že napríklad americký veľvyslanec David Pressman, ktorý má konflikty s Orbánovou vládou, môže byť pokojný, pretože úrad nemôže robiť prieskum zastupiteľských úradov ani orgánov Európskej únie.



Prezidentka Katalin Nováková 20. decembra podpísala zákon na ochranu národnej suverenity, ktorý parlament schválil 12. decembra. V zmysle uvedeného zákona vznikol Úrad na ochranu suverenity so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu.



V preambule zákona sa píše, že suverenita Maďarska je čoraz viac vystavená nezákonným útokom. Podľa nej už roky prebiehajú pokusy o získanie vplyvu v Maďarsku zo strany zahraničných organizácií a jednotlivcov na úkor maďarských záujmov. Ako príklad sa v preambule uvádzajú milióny dolárov poskytnutých ľavicovým stranám v predvolebnej kampani v roku 2022.



Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v novembri označila zriadenie Úradu na ochranu suverenity za veľké riziko pre ľudské práva v Maďarsku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)