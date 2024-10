Maďarsko uzavrelo so Švédskom dohodu o vývoji bojových lietadiel

Budapešť 17. októbra (TASR) - Maďarsko uzavrelo so Švédskom dohodu o spoločnom vývoji bojových lietadiel JAS Gripen. Oznámil to vo štvrtok maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, podľa ktorého má táto dohoda historický význam, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister vo zverejnenom videozázname zdôraznil, že aj keď sa Maďarsko a Švédsko v mnohých veciach nezhodujú, so švédskym rezortným partnerom Palom Jonsonom viedol hodnotnú a úprimnú výmenu názorov, čoho výsledkom je uvedená dohoda.



Szalay-Bobrovniczky pripomenul, že gripeny sú ikonické bojové, multifunkčné lietadlá maďarských vzdušných síl, ktoré pochádzajú zo Švédska a sú určujúcou silou maďarských obranných síl.



"Dnes sme sa stretli so švédskym ministrom obrany v Štokholme a podpísali sme dohodu, ktorú možno nazvať historickou, na základe ktorej budeme spolupracovať na vývoji gripenov a na mnohých ďalších dôležitých bilaterálnych otázkach," povedal.



Minister podotkol, že švédsko-maďarské vzťahy, najmä po vstupe Švédska do NATO, pozdvihli na strategickú úroveň.



"V dôležitých otázkach sa zhodneme, ale v niektorých veľmi dôležitých sa rozchádzame. Maďarsko je vo vzťahu k Ukrajine na strane mieru," podčiarkol Szalay-Bobrovniczky s tým, že Budapešť vidí jediné riešenie v diplomacii a nie v pokračovaní boja.



Podľa servera index.hu Maďarsko odďaľovalo ratifikáciu vstupu Švédska do NATO takmer dva roky, k čomu napokon došlo vo februári 2024 väčšinou poslancov parlamentu. Stalo sa tak tri dni po návšteve švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona v Budapešti. Maďarsko medzitým prevzalo ďalšie štyri gripeny, píše server.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)