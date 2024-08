PRÍVALOVÁ VODA V BUDAPEŠTI: Traja mladí ľudia bojovali o život

Budapešť 15. augusta (TASR) - Troch mladých ľudí strhla prívalová voda počas búrky v stredu večer v Budapešti z koryta vyschnutého potoka do Dunaja. Podľa servera pencentrum.hu polícia uviedla, že trojici sa podarilo vyplávať na breh, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Skupina viacerých mladých ľudí sa zabávala na budínskom brehu Dunaja, kde sa potok Ördög vlieva do Dunaja pri Alžbetinom moste. Prívalová voda počas silnej búrky strhla troch z nich do Dunaja.



Podľa hovorcu Budapeštianskeho veliteľstva polície (BRFK) Somu Csécsiho troch mladých ľudí strhla rieka, no z vody sa im podarilo vyliezť o niekoľko metrov ďalej pri kúpeľoch Rudas.



"Na miesto vyrazili policajti, vrátane príslušníkov riečnej jednotky. Polícia vypočula mladých ľudí a zbierala údaje. Podľa aktuálne dostupných informácií nikto nie je nezvestný," dodal hovorca.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)