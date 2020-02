V Budapešti protestovali proti zásahu vlády do kauzy odškodnenia Rómov

Budapešť 23. februára (TASR) - Niekoľko tisíc občanov Maďarska požadovalo v nedeľu popoludní nezávislosť maďarského súdnictva na protestnom zhromaždení, ktoré sa konalo pred budovou parlamentu na Kossuthovom námestí v Budapešti. Podľa spravodajského servera Blikk.hu vytýkali účastníci demonštrácie vláde, že odmieta vyplatiť Rómom v obci Gyöngyöspata odškodné za segregáciu.



V kauze Rómov v Gyöngyöspate v Hevešskej župe nariadil druhostupňový súd vláde vyplatiť odškodné za to, že rómske deti nemohli chodiť do etnicky zmiešaných tried. Výška odškodného dosahuje celkom sto miliónov forintov (296.648 eur), z ktorých 80 miliónov forintov (237.318 eur) musí uhradiť obecná samospráva.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 9. januára o odškodnení povedal, že "členovia etnicky určenej skupiny dostanú peniaze bez práce". Dodal, že táto skutočnosť je v rozpore so zmyslom pre spravodlivosť, akým disponuje väčšina občanov Maďarska.



Orbánov kabinet odmieta vyplatenie odškodného a avizoval, že sa obráti na najvyšší súd. Podľa vlády by rómskym komunitám najviac poslúžili vzdelávacie programy a školenia, ktoré by im pomohli uplatniť sa a dostať sa z chudoby.



Protestujúci v nedeľu na demonštrácii nazvanej "Slobodné súdnictvo! Slobodná Gyöngyöspata!" namietali, že vláda do kauzy odškodného Rómom zasahuje protiprávne, a že tým porušuje rámec právneho štátu a nezávislosť justície.



Zhromaždenie zorganizovalo niekoľko ľudskoprávnych organizácií, ktorým vyjadrili podporu aj ďalšie organizácie pedagógov či psychológov. Na demonštrácii sa zúčastnili aj viacerí opoziční politici.



Parlamentný poslanec vládnej strany Fidesz za Hevešskú župu László Horváth označil na videu zverejnenom v nedeľu na Facebooku protest za politickú akciu. Dodal, že organizácie podporované americkým finančníkom Georgeom Sorosom si neželajú pokojné spolunažívanie medzi Maďarmi a Rómami, a nechcú hľadať čestné, dobré a spravodlivé riešenia na existujúce problémy.







spravodajca TASR Ladislav Vallach