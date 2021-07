V Budapešti protestovali voči zákonu proti pedofílii

Budapešť 8. júla (TASR) – Postavením štvormetrového srdca v dúhových farbách pred maďarským parlamentom na budapeštianskom Kossuthovom námestí protestovala vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) proti novému maďarskému zákonu o ochrane pred pedofíliou, ktorý vyvolal veľkú nevôľu na medzinárodnej scéne a ktorý vstúpil vo štvrtok do platnosti.



Podľa spravodajského servera hvg.hu riaditeľ maďarskej pobočky AI Dávid Víg povedal, že Maďari chcú slobodnú a tolerantnú krajinu.



„Dnes vstúpil do platnosti homofóbny a transfóbny zákon Putinovho vzoru, ktorého cieľom je vymazať z verejnosti členov komunity LGBTI," dodal Víg s poznámkou, že táto právna norma podlým spôsobom spája trestné činy voči deťom so spoločenstvami LGBTI – spája vážny trestný čin s konsenzuálnym vzťahom dvoch ľudí.



Predseda maďarského parlamentu László Kövér označil tento zákon za jeden z najdôležitejších v uplynulých 12 rokoch a povedal, že besnenie západoeurópskych politikov v súvislosti s ním je iracionálne a zakladá sa na ich vlastnej frustrácii. „Likvidovanie právnej diskriminácie homosexuálov v Nemecku sa udialo iba nedávno, preto nie je dôvod na žiadne výčitky," dodal Kövér.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo svoj kontroverzný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý je podľa kritikov zameraný proti komunite LGBTI a spôsobuje jej ďalšiu stigmatizáciu. Ak sa tak nestane, Budapešti hrozia podľa šéfky Európskej komisie právne následky.



Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Premiér Viktor Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí mali výlučne ich rodičia. Zákon nie je podľa Orbána namierený voči homosexualite.



Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní „pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany „podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".