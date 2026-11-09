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V Győri demonštrovali pre krízu v automobilovom priemysle
Zástupcovia zamestnancov zároveň apelovali na ráznejšiu ochranu európskeho priemyslu pred americkými clami a čínskym dampingom.
Autor TASR
Budapešť 9. novembra (TASR) - Demonštrácia európskych a maďarských odborových zväzov zameraná na ochranu pracovných miest sa uskutočnila v pondelok pred športovou halou Audi Aréna v severomaďarskom meste Győr. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Odborári z Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska upozornili na skutočnosť, že kríza v európskom automobilovom priemysle ohrozuje živobytie čoraz väčšieho počtu zamestnancov, a to aj napriek tomu, že dotknuté korporácie naďalej generujú výrazné zisky.
Na protestnom zhromaždení, ktoré spoluorganizovala európska federácia IndustriAll Europe a viacero maďarských odborových organizácií, vystúpili lídri zamestnaneckých zastúpení z viacerých štátov.
Vo svojich spoločných požiadavkách vyzvali firmy, ktoré poberajú štátne dotácie, aby sa zmluvne zaviazali zachovať zamestnanosť. Odborári zároveň žiadajú, aby mali z benefitov plynúcich z verejných zdrojov priamy úžitok aj samotní pracovníci.
Zástupcovia zamestnancov zároveň apelovali na ráznejšiu ochranu európskeho priemyslu pred americkými clami a čínskym dampingom. V tejto súvislosti zdôraznili, že prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku nesmie byť sprevádzaný zatváraním závodov a hromadným prepúšťaním.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Odborári z Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska, zo Slovenska a Slovinska upozornili na skutočnosť, že kríza v európskom automobilovom priemysle ohrozuje živobytie čoraz väčšieho počtu zamestnancov, a to aj napriek tomu, že dotknuté korporácie naďalej generujú výrazné zisky.
Na protestnom zhromaždení, ktoré spoluorganizovala európska federácia IndustriAll Europe a viacero maďarských odborových organizácií, vystúpili lídri zamestnaneckých zastúpení z viacerých štátov.
Vo svojich spoločných požiadavkách vyzvali firmy, ktoré poberajú štátne dotácie, aby sa zmluvne zaviazali zachovať zamestnanosť. Odborári zároveň žiadajú, aby mali z benefitov plynúcich z verejných zdrojov priamy úžitok aj samotní pracovníci.
Zástupcovia zamestnancov zároveň apelovali na ráznejšiu ochranu európskeho priemyslu pred americkými clami a čínskym dampingom. V tejto súvislosti zdôraznili, že prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku nesmie byť sprevádzaný zatváraním závodov a hromadným prepúšťaním.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)