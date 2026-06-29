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Maďarsko: V kauze ukrajinského konvoja vypočuli odvolaného Hajdua
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK 5. marca.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 29. júna (TASR) - V kauze ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou bol vypočutý ako podozrivý bývalý šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu. Podozrenie sa týka začatého vyšetrovania pre podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania v kauze ukrajinských prepravcov peňazí. S odvolaním sa na Vyšetrovaciu prokuratúru hlavného mesta to uviedol v pondelok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Podľa vyhlásenia prokuratúry exšéf TEK podal proti tomu sťažnosť, k spáchaniu trestného činu sa nepriznal a vypovedal. Podozrivý sa obhajuje na slobode.
Na vypočúvanie Hajdua zareagoval na Facebooku expremiér Viktor Orbán, podľa ktorého sa týmto krokom začala politická pomsta terajšej vládnej strany Tisza. Dodal, že Hajdua začali stíhať na základe nariadenia premiéra Pétera Magyara.
„Od vypuknutia vojny prúdili na Ukrajinu a z nej cez Maďarsko konvoje s hotovosťou a zlatom v hodnote niekoľko tisíc miliárd forintov v spolupráci s ukrajinskou tajnou službou a ukrajinskými vojakmi. Maďarské úrady tomu urobili koniec a s pomocou TEK zadržali ukrajinskú zásielku. V každej normálnej krajine by to bolo ocenené a uznané, v Maďarsku to však vnímajú ako represiu,“ napísal Orbán.
„Súčasná maďarská vláda koná v záujme Ukrajincov. János Hajdu je vzorom pre všetkých ľudí, ktorí milujú svoju krajinu. Stojíme pri vás, generál,“ uzavrel bývalý predseda vlády.
„Prokuratúra vypočula bývalého šéfa TEK Jánosa Hajdua ako podozrivého v kauze zlatého konvoja. Kto bude ďalší?“ reagoval Magyar takisto na Facebooku.
Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth podal minulý štvrtok (26. 6.) návrh na zadržanie a vzatie do väzby expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Návrh je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod.
Okrem Orbána by podľa návrhu mali byť zadržaní aj bývalý štátny tajomník pre tajné služby Örs Farkas, bývalý šéf TEK Hajdu a bývalý zástupca riaditeľa Národného úradu pre dane a clá (NAV) Tamás Demeter.
Server 444.hu zverejnil vo štvrtok interný spis z prokuratúry z 9. júna s vyjadrením prokurátora, podľa ktorého môže byť primárnym prostriedkom na objasnenie trestnej zodpovednosti výpoveď zainteresovaných osôb. V spise je vymenovaná štvorica osôb, ktorá robila základné rozhodnutia a vydala pokyny na zadržanie konvoja.
Predseda vlády Péter Magyar minulý štvrtok oznámil, že očakáva, že generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy ešte v ten istý deň do 15.00 h oznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania prípadu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou, v opačnom prípade zverejní informácie sám.
Magyar naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro odstúpiť, pričom tento krok môže súvisieť s marcovým zadržaním ukrajinského transportu za bývalej vlády. „Ako pokračuje vyšetrovanie konvoja so zlatom, vážený generálny prokurátor?“ položil otázku Magyar a dodal, že mnohých ľudí zaujíma, kto bol doteraz vypočúvaný ako podozrivý, prečo len oni a kto ďalší bude zatknutý.
Skutočnosť, že právny zástupca Ukrajincov „žiada o zatknutie“, a to neoprávnene, dokazuje len to, že Ukrajinci chcú diktovať maďarskému súdnictvu, reagoval minulý piatok šéf komunikácie opozičnej strany Fidesz Bertalan Havasi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Prokuratúra Hajduovi oznámila podozrenie z trestného činu nezákonného zadržiavania spáchaného týraním obete. Podľa vyhlásenia prokuratúry exšéf TEK podal proti tomu sťažnosť, k spáchaniu trestného činu sa nepriznal a vypovedal. Podozrivý sa obhajuje na slobode.
Na vypočúvanie Hajdua zareagoval na Facebooku expremiér Viktor Orbán, podľa ktorého sa týmto krokom začala politická pomsta terajšej vládnej strany Tisza. Dodal, že Hajdua začali stíhať na základe nariadenia premiéra Pétera Magyara.
„Od vypuknutia vojny prúdili na Ukrajinu a z nej cez Maďarsko konvoje s hotovosťou a zlatom v hodnote niekoľko tisíc miliárd forintov v spolupráci s ukrajinskou tajnou službou a ukrajinskými vojakmi. Maďarské úrady tomu urobili koniec a s pomocou TEK zadržali ukrajinskú zásielku. V každej normálnej krajine by to bolo ocenené a uznané, v Maďarsku to však vnímajú ako represiu,“ napísal Orbán.
„Súčasná maďarská vláda koná v záujme Ukrajincov. János Hajdu je vzorom pre všetkých ľudí, ktorí milujú svoju krajinu. Stojíme pri vás, generál,“ uzavrel bývalý predseda vlády.
„Prokuratúra vypočula bývalého šéfa TEK Jánosa Hajdua ako podozrivého v kauze zlatého konvoja. Kto bude ďalší?“ reagoval Magyar takisto na Facebooku.
Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth podal minulý štvrtok (26. 6.) návrh na zadržanie a vzatie do väzby expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Návrh je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod.
Okrem Orbána by podľa návrhu mali byť zadržaní aj bývalý štátny tajomník pre tajné služby Örs Farkas, bývalý šéf TEK Hajdu a bývalý zástupca riaditeľa Národného úradu pre dane a clá (NAV) Tamás Demeter.
Server 444.hu zverejnil vo štvrtok interný spis z prokuratúry z 9. júna s vyjadrením prokurátora, podľa ktorého môže byť primárnym prostriedkom na objasnenie trestnej zodpovednosti výpoveď zainteresovaných osôb. V spise je vymenovaná štvorica osôb, ktorá robila základné rozhodnutia a vydala pokyny na zadržanie konvoja.
Predseda vlády Péter Magyar minulý štvrtok oznámil, že očakáva, že generálny prokurátor Gábor Bálint Nagy ešte v ten istý deň do 15.00 h oznámi verejnosti podrobnosti vyšetrovania prípadu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou, v opačnom prípade zverejní informácie sám.
Magyar naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro odstúpiť, pričom tento krok môže súvisieť s marcovým zadržaním ukrajinského transportu za bývalej vlády. „Ako pokračuje vyšetrovanie konvoja so zlatom, vážený generálny prokurátor?“ položil otázku Magyar a dodal, že mnohých ľudí zaujíma, kto bol doteraz vypočúvaný ako podozrivý, prečo len oni a kto ďalší bude zatknutý.
Skutočnosť, že právny zástupca Ukrajincov „žiada o zatknutie“, a to neoprávnene, dokazuje len to, že Ukrajinci chcú diktovať maďarskému súdnictvu, reagoval minulý piatok šéf komunikácie opozičnej strany Fidesz Bertalan Havasi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)