Maďarsko v kauze zákazu dovozu ukrajinských produktov kritizuje Brusel

Budapešť/Brusel 18. septembra (TASR) - Bruselské rozhodnutie nepredĺžiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do piatich členských krajín EÚ susediacich s Ukrajinou je nehorázne, neprijateľné a netransparentné. Podľa agentúry MTI to uviedol v pondelok v Bruseli maďarský minister pôdohospodárstva István Nagy v reakcii na skutočnosť, že Ukrajina podala na pôde Svetovej obchodnej organizácii žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko kvôli zákazu dovozu ukrajinských produktov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Nagya vážne problémy spôsobuje skutočnosť, že Európska komisia nepredĺžila dočasný zákaz dovozu, ale samostatnou politickou otázkou je, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová túto záležitosť nekonzultovala s lídrami členských krajín EÚ, ale s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.



Maďarský minister zdôraznil, že zákaz dovozu obilia musí byť obnovený a ak ho chce ktorákoľvek krajina uvoľniť alebo požiadať o výnimku, môže tak urobiť. Dodal, že riešením je prepraviť veľké množstvo obilia cez solidárne koridory, a to nie na európske trhy, ale do tretích krajín.



Ukrajina v pondelok oznámila, že na pôde WTO podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.



Ruská invázia na Ukrajinu výrazne narušila ukrajinský vývoz obilia cez Čierne more, v dôsledku čoho sa EÚ stala hlavnou tranzitnou trasou a cieľovou destináciou vývozu ukrajinského obilia.



Maďarsko, Poľsko a Slovensko sa vzopreli rozhodnutiu EK ukončiť obmedzenia na ukrajinské obilie a predĺžili svoje zákazy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)