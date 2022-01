Szijjártó: Občania evakuovaní z Kazachstanu sa vrátili do Maďarska

Budapešť 11. januára (TASR) - V noci z pondelka na utorok sa do Maďarska vrátili šiesti maďarskí občania, ktorých evakuovali z Kazachstanu. Na svojej oficiálnej stránke na Facebooku to oznámil v utorok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



Minister podľa spravodajského servera 24.hu predtým povedal, že rusko-maďarská evakuačná akcia bude čoskoro ukončená.



Podľa Szijjártóa maďarské zastupiteľské úrady v Kazachstane boli od vypuknutia demonštrácií priebežne v kontakte s takmer sto občanmi Maďarska zdržiavajúcich sa v tejto stredoázijskej krajine. O evakuáciu požiadalo 12 požiadalo z nich. Piatich evakuovali minulý týždeň. Zo zvyšných siedmich sa jeden, ktorý má dvojaké občianstvo, napokon rozhodol zostať v Kazachstane.



Evakuačné lietadlo ruského ministerstva obrany na palube so šiestimi občanmi Maďarska a ich rodinnými príslušníkmi vzlietlo v pondelok z letiska najväčšieho kazašského mesta Alma-Ata, ktoré je zatiaľ pre komerčné lety uzatvorené. Po prílete do Moskvy evakuovaní Maďari leteli ďalej domov lietadlom maďarských ozbrojených síl.



"Ruský rezort zahraničných vecí ponúkol pomoc pri evakuácii maďarských občanov z Alma-Aty," uviedol v pondelok Szijjártó a pripomenul, že o tomto kroku rokoval v nedeľu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.











